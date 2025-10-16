BW-Umfrage: Vorsprung der CDU schmilzt – AfD überholt Grüne

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg verliert die CDU in der Wählergunst weiter an Boden, bleibt aber klar stärkste Kraft. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel auf 29 Prozent, ein Minus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum Mai, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks und der «Stuttgarter Zeitung» ergab. Vor einem Jahr lag die CDU noch bei 34 Prozent.

Die AfD, die in Baden-Württemberg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, gewinnt hingegen zwei Prozentpunkte hinzu und liegt in dieser Umfrage mit 21 Prozent erstmals auf Rang zwei. Die Grünen von Spitzenkandidat Cem Özdemir würden gegenüber Mai unverändert 20 Prozent erreichen. Bei der Landtagswahl 2021 erzielten die Grünen noch 32,6 Prozent.

Linke vor Liberalen

Die SPD verharrt mit 10 Prozent auf niedrigem Niveau. Die FDP kann ihr Ergebnis von 5 Prozent aus der Umfrage im Mai halten und würde es damit knapp wieder in den Landtag schaffen. Die Linke wäre stärker als die Liberalen - die Partei verharrt bei 7 Prozent und würde erstmals in das Landesparlament einziehen.

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent.

Wahl ohne Amtsbonus

Die nächste Landtagswahl findet in Baden-Württemberg am 8. März 2026 statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt dann nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Er regiert mit einer grün-schwarzen Koalition. Für die Grünen geht der ehemalige Bundesminister Özdemir ins Rennen, für die CDU Landes- und Fraktionschef Hagel. Spitzenkandidat der AfD ist Landeschef Markus Frohnmaier.

Für die repräsentative Umfrage wurden 1.158 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg zwischen dem 8. und 14. Oktober befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.