Grausiger Fund im Göppinger Wald: Kinder entdecken Leiche

Ein Ferienausflug endet für mehrere Kinder mit einem Schock: Bei einer Freizeit im Wald stoßen sie auf einen Toten.
Von dpa
    Kinder finden im Wald eine Leiche. (Symbolfoto)
    Kinder finden im Wald eine Leiche. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

    Etliche Schulkinder haben in einem Wald in Göppingen eine Leiche gefunden. Sie mussten nach dem grausigen Fund von Notfallseelsorgern betreut werden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren bei einer Freizeitveranstaltung eines Waldheims den Leichnam eines Mannes, der Suizid begangen hatte. Zuerst hatte die «Südwest Presse» berichtet.

    Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Aline Becker, sagte der Zeitung, dass der Schock bei den Kindern und Betreuern tief sitze.

    Die Eltern der Kinder, die den grausigen Fund machten, seien informiert worden. Der Freizeitbetrieb im Waldheim werde nach dem Vorfall auch ganz normal weitergehen. Die Mitarbeiter seien um Normalität bemüht, aber achtsam und behielten die Jungen und Mädchen im Auge.

