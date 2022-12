Fünfter Sieg für Boch beim Bietigheimer Silvesterlauf

Simon Boch hat zum fünften Mal den Bietigheimer Silvesterlauf gewonnen.

Der Läufer von der LG Telis Finanz Regensburg absolvierte am Samstag den wegen Bauarbeiten kurzfristig auf 10,75 Kilometer verkürzten Kurs in einer Zeit von 31:45 Minuten. Das Podest bei der 40. Auflage, bei der 2573 Teilnehmer starteten, komplettierten Bochs Vereinskollege Adane Wuletaw Belete, der nach der ersten Runde noch geführt hatte, und Florian Roeser (TV Konstanz). Als schnellste Frau überquerte die deutsche 10.000-Meter-Meisterin Alina Reh vom SSC Berlin die Ziellinie in einer Zeit von 34:59 Minuten.

Ursprünglich sollte die Distanz 11,1 Kilometer betragen. Die vergangenen beiden Ausgaben fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

(dpa)