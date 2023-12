Neugebauers Olympia-Fahrplan: Zwei Zehnkämpfe vor Paris

Leo Neugebauer zählt bei Olympia in Paris zu den deutschen Medaillenhoffnungen. Der Weg dahin steht für den Zehnkämpfer schon fest. Zu Weihnachten freut er sich auf deutsches Essen.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer wird die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris nicht in Europa bestreiten. Der WM-Fünfte möchte stattdessen wie im vergangenen Jahr in den USA bei den College-Meisterschaften antreten, wie er in einem am Freitag veröffentlichten SWR-Interview erklärte. Bei diesem Wettbewerb hatte der in Texas studierende Neugebauer im vorigen Jahr überraschend den deutschen Rekord verbessert.

In der anstehenden Hallensaison plant der nun für den VfB Stuttgart startende 23-Jährige zwei Siebenkämpfe. Danach soll direkt ein Zehnkampf folgen, mit dem er sich für die College-Meisterschaften im Juni qualifizieren möchte. "Danach ist der volle Fokus auf Olympia gerichtet", erklärte Neugebauer. Sein großer Traum ist eine Medaille in Paris. Der Zehnkampf findet dort am 2. und 3. August 2024 statt.

Wie es nach dem Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Austin im Sommer weitergeht, sei noch völlig offen. Die anstehenden Feiertage verbringt Neugebauer in der Heimat, bevor er am 2. Januar in die USA zurückkehrt. Er feiere das Weihnachtsfest ganz traditionell in Familie, erzählte er. Besonders freue er sich auf das deutsche Essen. "Im deutschen Essen ist mehr Geschmack drin, so richtig schönes Sauerkraut fehlt mir schon da drüben", sagte Neugebauer.

(dpa)