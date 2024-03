Siebenkampf: Neugebauer bricht Bestleistung von Busemann

Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat sich die nächste deutsche Bestmarke geholt - diesmal in der Halle.

Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat die 22 Jahre alte nationale Hallen-Bestmarke von Frank Busemann im Siebenkampf gesteigert. Bei den College-Meisterschaften in Boston erreichte der in Texas studierende Neugebauer am Freitag und Samstag 6347 Punkte. Der Olympia-Zweite Busemann hatte im Februar 2002 6291 Zähler gesammelt.

Im vorigen Jahr hatte Neugebauer im Zehnkampf den deutschen Rekord von Jürgen Hingsen gesteigert, bei der folgenden WM belegte der 23-Jährige vom VfB Stuttgart Platz fünf. Neugebauer gehört zu den deutschen Leichtathletik-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Bei den Europameisterschaften Anfang Juni in Rom wird er nicht starten.

(dpa)