Stabhochspringer Holzdeppe startet in Karlsruhe

Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe wird am 27.

Januar beim Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe starten. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der 33-jährige Holzdeppe, der 2012 in London Olympia-Bronze geholt hatte, wird dabei auch gegen den brasilianischen 2016-Olympiasieger Thiago Braz und den US-Amerikaner KC Lightfoot antreten. Zu den deutschen Stabhochsprung-Teilnehmern in Karlsruhe zählen zudem Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel.

(dpa)