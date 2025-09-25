Geschätzt 440.000 Euro Schaden nach E-Auto-Brand

In einem Garagenkomplex eines Autohauses in Leonberg (Kreis Böblingen) hat ein E-Auto Feuer gefangen und einen Schaden von geschätzt 440.000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer durch einen Defekt an der Batterie des Autos entstanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Außerdem bogen sich die Garagentore mutmaßlich durch die Hitzeentwicklung nach außen. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen löschen. Ein Mitarbeiter der Firma hatte die starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt.

