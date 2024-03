Frühere "Tagesthemen"-Moderatorin Hannelore Gadatsch tot

Trauer um Fernsehjournalismus-Pionierin: Die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Hannelore Gadatsch ist in Baden-Baden gestorben. Mit ihren preisgekrönten Filmen bewegte sie die Gesellschaft.

Die frühere "Tagesthemen"-Moderatorin Hannelore Gadatsch ist im Alter von 82 Jahren in Baden-Baden gestorben. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag, drei Tage nach dem Tod, unter Berufung auf ihre Familie mit. SWR-Intendant Kai Gniffke sagte laut Mitteilung: "Hannelore Gadatsch war eine der ersten Frauen, die die "Tagesthemen" moderierten, eine Pionierin des Fernsehjournalismus."

Die gebürtige Berlinerin Gadatsch hatte den Angaben zufolge 1984 und 1985 die Nachrichtensendung im Ersten moderiert. Zuvor war sie unter anderem in der Redaktion "Report Baden-Baden" des damaligen Südwestfunks (SWF) gewesen.

Für ihre Filme erhielt sie viele Auszeichnungen. Darunter war zweimal der Deutsche Sozialpreis: für einen "Report"-Beitrag über einen ärztlichen Kunstfehler und für die SWF-Dokumentation "Was Menschen Menschen antun - Über die Behandlung von Folteropfern in Berlin und Kopenhagen". Auch mit der Dürre und Zwangsumsiedlungen in Äthiopien habe sich Gadatsch befasst. Mit ihren Dokumentationen habe sie vieles bewegt, sagte Gniffke.

(dpa)