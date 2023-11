Leute

27.11.2023

Gericht: Im Streit zwischen Becker und Pocher entscheiden

Der einstige Tennisstar Boris Becker sieht sich wegen eines Fernsehbeitrags in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Nun wird in dem Presserechtsfall ein Urteil in zweiter Instanz erwartet.

Im Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennisstar Boris Becker und dem TV-Komiker Oliver Pocher will das Oberlandesgericht Karlsruhe heute in Freiburg seine Entscheidung verkünden. Strittig ist ein Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" aus dem Jahr 2020. Im Kern geht es in dem Fall darum, ob Persönlichkeitsrechte von Becker verletzt wurden. (Rechtssache: Az: 14 U 620/22) Die Außenstelle Freiburg des Oberlandesgerichts ist die Berufungsinstanz. Becker (56) war im November vergangenen Jahres in erster Instanz mit der Zivilklage gegen den Comedian Pocher (45) gescheitert. Der einstige Tennisprofi verlangt laut seinem Anwalt, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Der dreifache Wimbledon-Gewinner Becker hatte das Urteil aus dem badischen Offenburg angefochten. Mitteilung OLG Karlsruhe, 31.8. (dpa)

