Grünen-Paar Schulze und Bayaz hat geheiratet

Das grüne Promi-Paar Katharina Schulze (37) und Danyal Bayaz (38) hat am Wochenende im engsten Familienkreis standesamtlich geheiratet.

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin und der baden-württembergische Finanzminister gaben sich in Herrsching am Ammersee das Ja-Wort, bestätigten die Grünen-Fraktion in München und das Ministerium in Stuttgart. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Trauzeuge war Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (56). Schulze trug ein eher schlichtes weißes Kleid, Bayaz einen dunkelblauen Anzug. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Kennengelernt haben sie sich 2018 beim Eisessen.

(dpa)