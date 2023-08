Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater

Der Vater des Modedesigners Guido Maria Kretschmer ist tot.

"In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen", schrieb Kretschmer (58) am Sonntag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinem Vater zeigte. "Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Sein Vater sei voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit gewesen, schrieb Kretschmer. "Ich werde dich so sehr vermissen, Papa."

(dpa)