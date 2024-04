Influencerin Pamela Reif setzt sich an die Kasse

Mit ihren Fitness-Videos erreicht Pamela Reif Millionen von Followern. Sie lebt auf Ibiza. Nun kam sie für eine PR-Aktion zurück in ihre Heimat Waldbronn - und setzte sich selbst an die Kasse.

Fitness-Influencerin Pamela Reif hat eine Stunde lang in der neuen Filiale einer Drogeriemarktkette in Waldbronn an der Kasse gesessen. Bei der Aktion am Samstag kamen 5000 Euro für den guten Zweck zusammen. Das sei mehr als erwartet, sagte Philipp Herz, der für die Filialen der Kette im Landkreis Karlsruhe zuständig ist. "Wir würden sie sofort einstellen."

Unter den Besuchern waren vor allem Kinder und Jugendliche, die Fotos mit der Influencerin machen wollten. Reif, die auf Ibiza lebt und deren Workout-Videos im Internet Millionen Menschen sehen, nahm sich für die Kunden viel Zeit. Nach der einstündigen Aktion bedankte sich die gebürtige Karlsruherin bei den Veranstaltern. Es habe ihr sehr viel Spaß gemacht. Die Einnahmen werden nach Angaben der Drogeriekette für Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde nahe Karlsruhe gespendet - etwa bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Die 27-Jährige hatte die Kassier-Aktion bereits vor ein paar Tagen auf ihrem Instagram-Account angekündigt. "Das wollte ich schon immer mal machen", sagte sie mit einem Grinsen auf Instagram. Dabei erwähnte sie auch, dass sie hoffe, dass ihre Produkte gekauft würden. Das Ganze ist eine PR-Aktion: Denn die Influencerin hat sowohl eine Reihe an Haarpflege-Produkten wie Haaröl und Babyhaarwachs entwickelt als auch eine Palette aus dem Ernährungssortiment, darunter Proteinriegel sowie Porridge.

(dpa)