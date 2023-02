Kot-Attacke: Mannheimer Theater denkt noch über Goecke nach

Nach der Hundekot-Attacke auf eine Journalistin hat das Nationaltheater Mannheim noch keine Entscheidung getroffen über einen Auftritt des Choreographen Marco Goecke im April.

"Wir befinden uns im Gespräch und Abstimmungsprozess", sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Tanzleitung des Hauses bedauere den justiziablen Vorfall sehr. Man verurteile jegliche Form von Gewalt. Da mit "Woke up blind" im Rahmen der Tanzpremiere "Young Lovers" am 15. April eine Choreographie von Goecke geplant sei, stellten sich nun einige Fragen. Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet.

Als Ballettdirektor der Staatsoper Hannover hatte Goecke am vergangenen Samstagabend bei der Premiere des Ballettabends "Glaube - Liebe - Hoffnung" eine Kritikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" im Foyer des Opernhauses mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer "schlimme, persönliche" Kritiken zu schreiben. Am Donnerstag teilte die Staatsoper mit, dass Goeckes Vertrag als Ballettdirektor mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden sei.

(dpa)