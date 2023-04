Marc Marshall über Harry Belafonte: "Er hat mich inspiriert"

Harry Belafonte machte sich als Sänger und Schauspieler einen Namen. Mit Martin Luther King Jr. und Nelson Mandela engagierte er sich politisch. Sein Schaffen hat auch einen Baden-Badener beeindruckt.

Harry Belafonte ist für Sänger Marc Marshall Vorbild und Held gewesen. "Ich bewundere Harry Belafonte dafür, dass er seinen Ruhm als Künstler stets in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt hat", teilte der 59-Jährige nach dem Tod Belafontes mit. "In vielen Gesprächen, unter anderem in seinem Büro in New York City, hat er mir unmissverständlich klar gemacht, dass ich als Mensch und besonders als Künstler auch eine Verantwortung trage. Er hat mich inspiriert und ich kann sagen, dass mein Wesen durch ihn mindestens genauso geprägt wurde, wie durch meine Familie."

Der US-Sänger, Schauspieler und Entertainer Belafonte war am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Er war mit dem Calypso-Hit "Banana Boat Song" bekanntgeworden und hatte unter anderem an der Seite von Martin Luther King Jr. für schwarze Bürgerrechte in den USA, mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als Unicef-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan gekämpft.

"Harry bleibt für mich vor allem ein Mensch, der ohne jegliche Aggression versucht hat, die Menschen ein wenig besser zu machen", erklärte Marshall. "Dafür hat er sogar sein Leben eingesetzt."

Belafonte habe ihm auch künstlerisch einiges mit auf den Weg gegeben. "Eine größere Ehre als von ihm gelobt zu werden, kann ich mir nicht vorstellen." Sein Vater - der kürzlich gestorbene Tony Marshall - habe sich entschieden Sänger zu werden, als er Belafontes Platten in den 1950er Jahren gehört habe. "Die ersten Melodien, an die ich mich erinnern kann, waren die von Harry", so der Baden-Badener.

(dpa)