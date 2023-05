Palmers Ex-Anwalt Schlauch: Freundschaft bleibt unangetastet

Der frühere Grünen-Bundestags-Fraktionschef und Ex-Anwalt von Boris Palmer Rezzo Schlauch betont seine Freundschaft zu Tübingens Oberbürgermeister.

Er habe Respekt vor Palmers Entscheidung, teilte der Jurist am Dienstag mit. Seine persönliche Freundschaft zu Palmer bleibe unangetastet. Mit der Ankündigung professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und dem Parteiaustritt habe Palmer dokumentiert, "dass er erstmalig bereit ist, sich mit seinen Fehlleistungen ernsthaft und glaubhaft zu konfrontieren."

Schlauch war zuvor Palmers Anwalt gewesen. Nach dem Eklat in Frankfurt hatte er zunächst mitgeteilt, dass er Palmer seine persönliche und politische Loyalität und Unterstützung sowie juristische Vertretung aufgekündigt habe.

Palmer hatte am Montag seinen Parteiaustritt bei den Grünen erklärt und zuvor bekanntgegeben, eine "Auszeit" nehmen zu wollen. Wie die Stadt Tübingen am Dienstag außerdem mitteilte, werde Palmer seine Amtsgeschäfte im Juni vorübergehend niederlegen. Vorausgegangen war dem ein Eklat am Rande einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main. Dort hatte Palmer am Freitag Stellung zu Art und Weise seiner Verwendung des "N-Wortes" genommen.

