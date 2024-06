"Sie hat "Ja" gesagt" - "Knossi" gibt Verlobung bekannt

Der in Baden-Württemberg geborene Internet-Star teilt bei einer Veranstaltung Neuigkeiten aus seinem Beziehungsleben.

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (37) hat seine Verlobung bekanntgegeben. "Sie hat "Ja" gesagt", verkündete der Internet-Promi in einem Video auf der Streaming-Plattform Twitch, das ihn bei einer Veranstaltung in Österreich zeigt. In dem Video hält seine Partnerin Lia Mitrou lächelnd ihre Hand in die Kamera und zeigt ihren Verlobungsring.

"Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finde", erklärte Knossi und gibt Mitrou einen Kuss. Er ergänzt, dass die Verlobung bereits "ein bisschen länger her" sei und entsprechend "einigen eh schon aufgefallen" sei. "Man muss ja auch nicht alles an die große Glocke hängen."

"Knossi", der in Baden-Württemberg geboren wurde, wurde als Streamer sehr bekannt. Mittlerweile arbeitet der 37-Jährige aber auch regelmäßig im klassischen Fernsehen.

(dpa)