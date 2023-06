Vor dem Ende der Auszeit: Palmer meldet sich auf Facebook

Wenige Tage vor dem Ende seiner einmonatigen Auszeit hat sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf Facebook zurückgemeldet.

Auf der Plattform teilte Palmer ein neues Profilbild, das ihn mit einem Vollbart, einer Sonnenbrille und einem Hut zeigt. Zu dem Foto schrieb er: "Gute Zeit". Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung hatten bereits mehr als 1000 Menschen den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert.

Zu den Ergebnissen seiner Auszeit wollte sich Palmer am Montag nicht äußern. Nur so viel: Er werde am 1. Juli wieder in sein Amt zurückkehren, es seien bereits erste Termine geplant.

Der Tübinger Oberbürgermeister hatte sich am 1. Juni in eine vierwöchige Auszeit verabschiedet. Der Grund dafür war ein Eklat rund um Aussagen Palmers am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt/Main. Am 1. Mai war er deswegen auch bei den Grünen ausgetreten.

(dpa)