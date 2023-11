Metzgerei ruft in Südbaden Frikadellen zurück

Eine südbadische Metzgerei ruft mit Listerien verseuchte Frikadellen zurück.

Die Bakterien seien in Vierer-Packungen festgestellt worden, die in Filialen der Metzgerei Gustav Winterhalter mit Sitz in Elzach (Kreis Emmendingen) zum Verkauf standen, hieß es am Mittwoch auf dem Portal lebensmittelwarnung.de.

Frikadellen mit der Chargennummer 29323 und Mindesthaltbarkeitsdatum 3. November 2023 sollten nach Angaben der Metzgerei entsorgt und nicht mehr verzehrt werden. Das Unternehmen hat Filialen zehn Filialen in Südbaden.

Listerien können Kranken und Kindern erheblich zusetzen. Die Bakterien sind sehr widerstandsfähig. Sie überstehen sowohl Tiefgefrieren als auch Trocknen. Kochen, Braten, Sterilisieren und Pasteurisieren tötet die Bakterien dagegen sicher ab.

(dpa)