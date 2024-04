Autofahrer hat Motorradhelm auf und rast Polizei davon

Eine 60 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein junger Mann geliefert, der Mann den Beamten in Grenzach-Wyhlen aufgefallen war, weil er einen Motorradhelm im Auto trug.

Der 20-Jährige gab Gas, als die Polizei ihn zur Überprüfung anhalten wollte. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, führte die Verfolgungsjagd in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald über mehrere Landstraßen sowie die Autobahnen 5 und 98.

Das Auto sei dann ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Problems an Aussiedlerhöfen in Neuenburg am Rhein zum Stehen gekommen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde der 20-Jährige von einem Polizeihubschrauber aus entdeckt und festgenommen. Einen Führerschein hatte er nicht, das Auto war weder zugelassen noch versichert. Verletzt wurde bei der rasanten Fahrt nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

(dpa)