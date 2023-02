Betrunkene fällt aus fahrendem Auto und verletzt sich schwer

Eine Betrunkene ist bei Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) aus einem etwa 50 Kilometer pro Stunde schnell fahrenden Auto gefallen.

Eine Betrunkene ist bei Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) aus einem etwa 50 Kilometer pro Stunde schnell fahrenden Auto gefallen. Die 38-Jährige hatte wohl auf dem Rücksitz versucht, das Fenster zu öffnen, erwischte aber den Türgriff, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Unfall am Mittwochabend verletzte sich die Frau schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

(dpa)