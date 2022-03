Brand: Müssen nagelneue Wohnungen abgerissen werden?

Beim Brand eines Neubaus im Südschwarzwald könnte ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein.

Aus bislang unbekannten Gründen sei es am Dienstagmorgen zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke eines Garagendaches und dem Holzboden des Neubaus gekommen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg am Mittwoch mit.

Die nagelneuen, noch nicht bezogenen Wohnungen in Todtnau wurden demnach auf einer bestehenden Lkw-Garage in Holzständerbauweise errichtet. Um an Glutnester zu gelangen, habe die Feuerwehr an mehreren Stellen den Holzboden mittels Kettensägen geöffnet. Ein Experte müsse nun die Statik der Holzständer prüfen. Sollte diese nicht mehr gewährleistet sein, käme wohl nur noch ein Abriss des gesamten Neubaus in Frage. Der Schaden wäre dann laut Polizei siebenstellig.

