Geißbock liefert sich Wettrennen mit Polizisten

Ein ausgebüxter Geißbock hat sich am Wochenende in Rheinfelden (Kreis Lörrach) ein kleines Wettrennen mit Polizisten geliefert, bevor er eingefangen werden konnte.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, lief der herrenlose Bock am Samstag mehrfach um ein Haus herum - ihm stets dicht auf den Fersen die zuvor von den Anwohnern gerufenen Polizeibeamten. Dann rannte das Tier in Nachbars Gärten und versuchte schließlich, sich in einer Baugrube vor seinen Verfolgern zu verstecken. Letztendlich konnte ein Anwohner das störrische Tier schnappen und anleinen. Wem der Geißbock gehört, blieb zunächst unklar.

(dpa)