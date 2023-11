Hund soll Herd eingeschaltet haben: Feuerwehreinsatz

Zwei Hunde stehen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) im Verdacht, einen Herd eingeschaltet und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst zu haben.

Zwei Hunde stehen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) im Verdacht, einen Herd eingeschaltet und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst zu haben. Die Vierbeiner befanden sich allein in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus, als ein Rauchmelder auslöste, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Nach ersten Erkenntnissen schmorten zwei Hundeleinen aus Kunststoff auf einer Glasplatte über dem Kochfeld. Vermutlich sei einer der Hunde an einen Drehknopf des Herdes gelangt und habe das Kochfeld versehentlich eingeschaltet, erklärte die Polizei.

Bei dem Vorfall am Mittwoch wurde niemand verletzt. Feuerwehrleute nahmen die Leinen ins Freie und lüfteten die Wohnung.

(dpa)