Rauch im Führerhaus: 100 Menschen aus Zug evakuiert

Nachdem sich Rauch im Führerhaus eines Zuges gebildet hat, mussten rund 100 Reisende einen Zug verlassen.

Der Zug der Linie S6 war am Donnerstag bei Schopfheim (Landkreis Lörrach) unterwegs, als sich der Rauch aus zunächst unklaren Gründen entwickelte. Wie die Polizei mitteilte, wurde dadurch die Löschanlage des Zuges ausgelöst. Alle Mitfahrenden verließen den Zug an einer Haltestelle unverletzt. Die Bahnstrecke war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, der Zug wurde in einen anderen Bahnhof geschleppt. Die Schadenshöhe ist unklar.

(dpa)