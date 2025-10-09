Icon Menü
Löscharbeiten: Großbrand in Scheune - angrenzendes Wohnhaus beschädigt

Löscharbeiten

Großbrand in Scheune - angrenzendes Wohnhaus beschädigt

In einher Scheune bricht ein großes Feuer aus, ein Wohnhaus grenzt daran an. Eine Nachbarin wird verletzt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Stundenlang war die Feuerwehr mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. (Symbolbild)
    Stundenlang war die Feuerwehr mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Ein Feuer in einer Scheune hat in Eggenstein-Leopoldshafen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch den Brand beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Außerdem war eine Nachbarin - vermutlich, um zu helfen - zum Brandort geeilt und gestürzt, dadurch wurde sie leicht verletzt, wie der Sprecher weiter sagte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

    Warum der Brand am Mittwochabend ausgebrochen war, ist laut Polizei noch unklar. Bis in den Morgen löschte die Feuerwehr die Flammen. Ob das Feuer auf das Wohngebäude übergriff, konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Sicher sei nur, dass es beschädigt wurde. Die Schadenshöhe sei dabei noch unbekannt.

