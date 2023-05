Großeinsatz der Feuerwehr in Baden-Baden nach Gasaustritt

Wegen eines Gasaustritts ist es in Baden-Baden zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Nach Angaben der Stadt hatten Bauarbeiter am Dienstagabend eine Gasleitung in einem Gebäude in der Innenstadt beschädigt, woraufhin benachbarte Gebäude evakuiert wurden. Da Explosionsgefahr bestand, wurde der Bereich weiträumig für den Verkehr gesperrt. 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nachdem der Gasaustritt gestoppt werden konnte, wurde das Gebäude entlüftet. Kurz nach 23 Uhr wurden die Verkehrssperren wieder aufgehoben. Wie viele Menschen ihre Häuser verlassen mussten, blieb unklar.

(dpa)