Mann aus Kreis Esslingen räumt mehr als 2,7 Millionen ab

In Baden-Württemberg gibt es einen neuen Lotto-Millionär: Ein Mann aus dem Kreis Esslingen hat mehr als 2,7 Millionen Euro gewonnen. Der Glückliche hat sechs Richtige gelandet und somit die Gewinnkategorie 2 geknackt – 2.702.890,30 Euro, wie Lotto mitteilte.

Dazu spielte der Mann ein sogenanntes Vollsystem, kreuzte für mehr Geld auch mehr Zahlen an und gewann obendrein in den Gewinnklassen 4 und 6, wie es in der Mitteilung heißt. Dadurch erhöhte sich sein Gewinn bei der Ziehung am Mittwoch auf beachtliche 2.766.757,30 Euro.

Der Mann ist bereits bekannt, da er im Internet spielte. Das Geld bekommt er in den nächsten Tagen überwiesen. Im Südwesten ist es bereits der 14. Millionengewinn in diesem Jahr.