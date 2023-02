42-Jähriger nach Raubüberfall auf Seniorin in Haft

Nach dem Raubüberfall auf eine Seniorin in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann verhaftet worden.

Nach dem Raubüberfall auf eine Seniorin in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann verhaftet worden. Der 42-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er soll die 72-Jährige mit Klebeband gefesselt und ihren Schmuck gestohlen haben.

Der Verdächtige soll sich über die Sprechanlage als Bekannter ausgegeben haben. Die Seniorin ließ ihn ins Haus und wurde von dem Mann überwältigt. Nach 15 Minuten konnte sie sich befreien und fuhr zu ihrem Neffen, der die Polizei rief. Der Verdächtige soll Schmuck im Wert von etwa 400 Euro sowie 35 Euro Bargeld gestohlen haben. Er wurde am 13. Januar in der Schweiz festgenommen und am 17. Januar einem Haftrichter in Stuttgart vorgeführt.

(dpa)