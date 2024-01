65-Jährige von Bus erfasst: Mann soll sie angerempelt haben

Eine 65-Jährige soll in Ludwigsburg von einem Mann angerempelt und dadurch von einem Linienbus erfasst worden sein.

Ersten Erkenntnissen nach war es ein betrunkener 40-Jähriger, der die Frau am Samstag von hinten angerempelt haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 65-Jährige kam, nachdem sie frontal von dem Bus erfasst worden war, in ein Krankenhaus. Es war zunächst unklar, wie schwer sie verletzt wurde. Dem 40-Jährigen wurde Blut entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(dpa)