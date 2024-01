Auffahrunfall auf B27: Vier Verletzte und beschädigte Autos

Auf der Bundesstraße 27 bei Ludwigsburg sind bei einem Auffahrunfall vier Personen leicht verletzt worden.

Als am Mittwochabend ein Autofahrer vor einer Ampel anhielt, seien drei weitere Pkw aufgefahren, berichtete die Polizei. In den Wagen saßen insgesamt zwölf Menschen. Die Strecke wurde bei Bietigheim-Bissingen kurz vor der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord teilweise gesperrt.

Auf der B27 hatte sich schon am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet - bei Kirchheim am Neckar. Ein 31 Jahre alter Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, ein 22-Jähriger leicht, wie die Polizei mitteilte. Der jüngere der beiden Männer habe links abbiegen wollen und dabei mutmaßlich den Wagen des 31-Jährigen übersehen. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B27 war im Bereich der Kreuzung rund zwei Stunden gesperrt.

(dpa)