Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Ludwigsburg gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden.

Das Fahrzeug sei am späten Montagabend in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack, ein Notarzt versorgte ihn am Unfallort in Remseck am Neckar. Anschließend wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht. 34 Rettungskräfte waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220503-99-134222/2 (dpa)