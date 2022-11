Ludwigsburg

15:26 Uhr

Brand in Kino: Vier leicht Verletzte

In einem Kino in Ludwigsburg hat es am Sonntag gebrannt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war wahrscheinlich ein Fön in Brand geraten, mit dem im Keller des Gebäudes 3D-Brillen getrocknet wurden. Den Angaben zufolge kam es dabei zu einer hohen Rauchentwicklung. Die Polizei löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. 111 Kinobesucher und 6 Angestellte wurden vorsorglich evakuiert. Vier Angestellte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. PM (dpa)

