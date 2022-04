Fahrer fällt in Sekundenschlaf: Kind verletzt

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall bei Ludwigsburg leicht verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind.

Ein 38-Jähriger war am Samstag mit seinem Wagen auf der Autobahn 81 unterwegs, als er in Sekundenschlaf fiel und auf ein vorausfahrendes Auto fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das vorausfahrende Auto kam durch die Berührung von der Fahrbahn ab und blieb 300 Meter weiter auf dem Standstreifen stehen.

Rettungskräfte brachten die drei Insassen des vorausfahrenden Autos, darunter das Kind, in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge war auch ein Hund im Auto, der vorübergehend in einem Tierheim untergebracht wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

