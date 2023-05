Falke verfängt sich in Taubenschutznest

Ein Falke hat sich in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) in einem Taubenschutznetz verfangen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte, hing das Tier am Sonntagabend am Dach eines zweistöckigen Wohnhauses fest.

Mithilfe einer Steckleiter habe ein Feuerwehrmann das Tier samt Netz vom Dach gerettet. Am Boden befreiten die Einsatzkräfte laut dem Sprecher zusammen mit einer Vertreterin der Tiernothilfe das Bein des Tiers aus dem Netz, bevor der Falke davonflog. Das Tier blieb unverletzt, sagte der Sprecher.

(dpa)