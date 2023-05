Fußgängerin zwischen Auto und Lastwagen eingeklemmt

Eine Fußgängerin ist in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zwischen einem Auto und einem Laster eingeklemmt worden.

Eine Fußgängerin ist in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zwischen einem Auto und einem Laster eingeklemmt worden. Die 70-Jährige kam nach dem Unfall am Freitagmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach hielten das Auto und der Lastwagen gerade an einer roten Ampel, als eine 83-Jährige von hinten auf das Auto auffuhr und es gegen den Lastwagen schob. Den Angaben nach hatte die Frau Gas und Bremse verwechselt. Die Fußgängerin, die laut einer Sprecherin zwischen den beiden Fahrzeugen die Straße überqueren wollte, wurde eingeklemmt.

(dpa)