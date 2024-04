Lastwagen verliert mehr als 250 Bierkisten

Mehr als 250 Getränkekisten hat ein Lastwagen auf einer Landstraße bei Murr im Kreis Ludwigsburg verloren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verrutschten die insgesamt 500 geladenen Bierkisten, als der Fahrer am Mittwoch abbiegen wollte, und drückten so gegen die vermutlich defekte Seitenwand des Anhängers. Dieser öffnete sich, etwa die Hälfte der Kisten rutschte auf die Fahrbahn. Die Kisten, die im Lastwagen geblieben waren, wurden gesichert. Die von Glasscherben übersäte Fahrbahn wurde gereinigt. Eine der beiden Abbiegespuren musste dabei gesperrt werden, der Verkehr floss aber weiter. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

(dpa)