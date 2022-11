Mann in Bahnhofsunterführung mit Messer angegriffen

Ein Mann ist in der Kornwestheimer Bahnhofsunterführung (Kreis Ludwigsburg) mutmaßlich von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge war der 32-Jährige nach einer Notoperation in der Nacht auf Dienstag außer Lebensgefahr. Nach eigenen Angaben war er zwischen 01.00 und 02.00 Uhr drei unbekannten Männern begegnet, von denen ihm einer Stichverletzungen an Hand und Bauch zufügte. Trotz seiner Verletzungen gelangte er auf zunächst unbekannte Weise in seine Wohnung nach Ludwigsburg. Dort fand ihn den Angaben zufolge ein Bekannter, der den Rettungsdienst rief. Die Tathintergründe waren zunächst unklar.

(dpa)