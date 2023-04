Mann schießt mit Schreckschusswaffe vom Balkon

Mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe hat ein Mann die Anwohner in Ludwigsburg aufgeschreckt.

Der 45-Jährige gab an, sie vom Balkon seiner Wohnung abgefeuert zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehrere Zeugen hatten sie am späten Montagabend alarmiert. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Schützen betrunken in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Der polizeibekannte Mann hatte die Schreckschusswaffe zunächst versteckt, zeigte sie aber dann doch den Beamten. Neben der Waffe beschlagnahmten sie auch Cannabis, das sie in der Wohnung fanden. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille im Blut des Mannes. Er muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

(dpa)