Mutmaßlicher Dieb soll Mann mit Waffe angegriffen haben

Ein Mann soll aus einem Auto in Ludwigsburg mehrere Tausend Euro geklaut und anschließend auf den Besitzer des Autos geschossen haben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Der 46-Jährige habe den unbekannten Dieb am Mittwoch in einem Hinterhof überrascht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Opfer habe dort gerade in sein Auto einsteigen wollen, als der Unbekannte aus der Beifahrertür ausgestiegen sei.

Der 46-Jährige hielt den Mann den Angaben zufolge fest und schrie ihn an. Der unbekannte Täter habe eine Waffe gezogen und auf den Autobesitzer geschossen, hieß es weiter. Der 46-Jährige wurde laut Polizei leicht an der Hand verletzt. Woher die Verletzung stammte, konnte die Sprecherin nicht sagen. Am Tatort wurde ihr zufolge eine Hülse gefunden, die zu einer Schreckschusspatrone gehören könnte.

Der Täter flüchtete laut Polizei und stieß dabei eine 70-jährige Frau um, die nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt wurde. Die Polizei bat nach dem Vorfall am Mittwoch um Hinweise aus der Bevölkerung.

