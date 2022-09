Paketzusteller wegen mutmaßlicher Diebstähle in Haft

Weil sie mehrfach Pakete geöffnet und den Inhalt gestohlen haben sollen, sind drei Zusteller in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Bei den Verdächtigen handele es sich um eine 27 Jahre alte Fahrerin und zwei 22 und 23 Jahre alte Fahrer, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie waren in einem Hotel für Langzeitbelegungen in Korntal-Münchingen untergebracht. Ermittler fanden in ihren Hotelzimmern und in von ihnen genutzten Fahrzeugen Elektrogeräte, Kleidung und Hygieneartikel. Sie gehen von mindestens 20 Fällen aus, der genaue Umfang der Diebstähle und die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

Seit Mitte Dezember waren beim Subunternehmer eines Online-Versandhauses mehrere Paketsendungen gestohlen worden. Kunden hatten sich über nicht zugestellte Bestellungen beschwert.

(dpa)