Polizei warnt vor Sperrungen und Staus bei Macron-Besuch

Vor dem Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron unter anderem in Ludwigsburg warnt die Polizei der Barockstadt vor Staus und Sperrungen am kommenden Montag (3.

Juli). Vor allem der Besuch des Schlosses und des Blühenden Barocks sei nur eingeschränkt möglich, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es werde auch nur wenige Parkplätze am Schloss geben.

Über Teilen der Barockstadt dürfen am Vormittag auch keine Modellflieger oder Drohnen betrieben werden. Die Polizei wird zudem mit einem Hubschrauber sowie mit Drohnen unterwegs sein und auch "Übersichtsaufnahmen" fertigen, wie es hieß.

Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren. Gewürdigt wird im 60. Jahr des Bestehens des Élysée-Vertrages die enge Freundschaft beider Länder. Empfangen und begleitet werden die Macrons von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.

Nach der Ankunft am Sonntag in Stuttgart beginnt das offizielle Besuchsprogramm am Montag mit einer Begrüßung mit militärischen Ehren im Garten von Schloss Ludwigsburg - in Anwesenheit einer Abordnung der Deutsch-Französischen Brigade sowie des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Im Anschluss nehmen Steinmeier und Macron an einer Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz teil. Elke Büdenbender und Brigitte Macron besuchen währenddessen das Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg.

(dpa)