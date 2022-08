Luftverkehr

15 Millionen Flugpassagiere im ersten Halbjahr

Passagiere stehen am Flughafen München an einem Check-in-Schalter.

Die Passagierzahlen an Bayerns drei internationalen Flughäfen sind nach dem pandemiebedingten Einbruch in den Vorjahren in diesem Jahr rasant gestiegen.

Im ersten Halbjahr zählten München, Nürnberg und Memmingen mit 15 Millionen Fluggästen bereits mehr Passagiere als im gesamten Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag mitteilte. 14,5 Millionen Menschen reisten demnach im vergangenen Jahr über die Flughäfen im Freistaat. Allerdings kann von einer Rückkehr zu den vor der Corona-Pandemie gewohnten Zahlen noch keine Rede sein: 2019 waren im ersten Halbjahr in Bayern noch mehr als 25 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet. Bayerische Fluggäste sind ganz überwiegend Münchner Fluggäste, da der Flughafen der Landeshauptstadt ungleich größer ist als die beiden anderen Airports. So meldete München knapp 13 Millionen Passagiere, Nürnberg 1,2 Millionen und Memmingen 848.000. Insgesamt starteten und landeten auf den drei Flughäfen 144.641 Flugzeuge, laut Landesamt ein Plus von 225,4 Prozent. (dpa)

