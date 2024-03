Luftverkehr

vor 19 Min.

Am Donnerstag keine Abflüge am Stuttgarter Flughafen

Eine Maschine der Lufthansa rollt am nebligen Morgen auf dem Flughafen Leipzig-Halle zum Start.

Am Flughafen Stuttgart wird es am Donnerstag wegen des angekündigten Warnstreiks in der Fluggastkontrolle keine Abflüge geben.

Dies teilten die Betreiber am Dienstagabend mit. Da die Gewerkschaft Verdi auch an weiteren Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen hat, seien auch bei Ankünften Verzögerungen oder Ausfälle möglich. Die Flughafengesellschaft bat Passagiere, den Status ihres Fluges zu prüfen und sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Für Donnerstag waren den Angaben zufolge ursprünglich 159 Starts und Landungen geplant gewesen. Verdi hatte am Dienstag die Luftsicherheitskräfte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind neben Stuttgart die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln und Karlsruhe/Baden Baden. Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. (dpa)

Themen folgen