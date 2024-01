Keine Lufthansa-Flüge vom Bodensee-Airport nach Frankfurt

Die Lufthansa fliegt ab April erstmal keine Menschen mehr vom Bodensee-Airport in Friedrichshafen nach Frankfurt am Main.

Wartungsbedingte Kapazitätsengpässe in der Flotte der Lufthansa seien für den Ausfall verantwortlich, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. "Um dennoch, die für Privat- und Geschäftsreisende sehr wichtige und stark nachgefragte Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt zuverlässig sicherzustellen, arbeitet der Flughafen zusammen mit der Lufthansa an einem schnellen Ersatz." Dafür sei man mit der in Bozen beheimatete Regionalfluggesellschaft SkyAlps in Gesprächen.

(dpa)