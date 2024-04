76-jähriger Radfahrer stürzt mit Kopf gegen Mauer und stirbt

Ein 76-Jähriger ist beim Fahrradfahren mit dem Kopf gegen eine Mauer in Werbach (Main-Tauber-Kreis) gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.

Der Senior war aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen und daraufhin gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb noch am Samstagabend an der Unfallstelle. Einen Helm hatte er den Angaben zufolge nicht getragen. Die Polizei ermittelt nun.

(dpa)