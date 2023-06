Aufgeheizter Handy-Akku sorgt für Rauchentwicklung in Zug

Ein zu heiß gewordener Akku eines Smartphones hat einen Feuerwehreinsatz in einer Regionalbahn ausgelöst.

Weil es wegen des erhitzten Akkus zu einer Rauchentwicklung kam, musste der Zug am Freitagnachmittag kurz vor dem Bahnhof Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) anhalten, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlten den Akku samt Handy dann in einer Löschwanne ab. Eine Reisende kam den Angaben zufolge mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Ein Sitz wurde leicht beschädigt. Nach knapp eineinhalb Stunden konnte der Zug seine Fahrt Richtung Stuttgart wieder aufnehmen.

(dpa)