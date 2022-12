Zwei Teenager und zwei Kinder bei Autounfall verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Main-Tauber-Kreis sind vier Menschen verletzt worden, unter ihnen zwei Kinder.

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Montagabend nahe Lauda-Königshofen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte sein Auto in den Wagen einer 44-Jährigen. Der junge Mann und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Auch zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, die in dem anderen Auto unterwegs waren, wurden verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Laut Polizei besteht bei ihnen keine Lebensgefahr.

Für die Bergungsarbeiten blieb die Straße 90 Minuten gesperrt. Warum der Autofahrer auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar.

(dpa)