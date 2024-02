Angefahrene Fußgängerin in Klinik gestorben

Eine Fußgängerin ist in Mannheim von einem Auto angefahren worden und eine Woche später in einer Klinik gestorben.

Die 53-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einem 59-jährigen Autofahrer beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kam nach dem Unfall am Mittwoch vergangener Woche mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am Mittwoch dieser Woche starb sie. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiter an.

(dpa)