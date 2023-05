Attacke auf Ex-Partnerin: Frau verletzt, Mann festgenommen

Ein Mann soll am Donnerstag in Mannheim mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin losgegangen sein und sie verletzt haben.

Ein Mann soll am Donnerstag in Mannheim mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin losgegangen sein und sie verletzt haben. Der Tatverdächtige befände sich in Polizeigewahrsam, wie eine Sprecherin sagte.

Die Frau wurde medizinisch versorgt. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst nicht klar. Aufgrund des Einsatzes musste die belebte Mannheimer Mittelstraße, in deren Bereich die Attacke stattfand, für den Verkehr gesperrt werden. Zu den Hintergründen des Angriffs wird ermittelt.

(dpa)