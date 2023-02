Mannheim

Brand in Gewerbegebäude: Weiträumige Straßensperrung

Wegen eines Brands in einem Gewerbegebäude in Mannheim ist am Freitag eine weiträumige Straßensperrung errichtet worden.

Das Feuer breitete sich nach vorläufigem Stand über mehrere Stockwerke des unbewohnten Gebäudes aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch der Dachstuhl habe Feuer gefangen. Zunächst gebe es keine Hinweise auf Verletzte. Die Polizei warnte davor, den abgesperrten Bereich zu betreten, da Gebäudeteile herunterfallen könnten. Außerdem wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer war am Freitagmittag noch nicht unter Kontrolle. Verkehrsbeeinträchtigungen blieben bestehen. Die Schadenhöhe und Brandursache konnte noch nicht abgeschätzt werden. PM Polizei (dpa)

